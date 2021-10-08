Представители Офиса генпрокурора Украины пытались предъявить председателю политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку еще одно подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Об этом 8 октября в Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин

Виктора Медведчука вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины для ознакомления с материалами законченного уголовного дела о госизмене.

Партия Медведчука вышла на митинг возле Рады – СМИ © Telegram/Klymenko Time

Адвокаты Медведчука не дали вручить подзащитному подозрение. В итоге прокуроры предъявили депутату от ОПЗЖ повестку о вызове в ГБР.

«Предъявлением очередных абсурдных подозрений и попыткой арестовать оппозиционного политика власть цинично пытается отвлечь внимание общественности от "пандорского" скандала с Зеленским, перекрывая один громкий скандал другим ещё более громким скандалом», — заявил Кузьмин.

Он добавил, что в понедельник, 11 октября, Медведчуку вручат новое подозрение и запросят его ареста или нового залога.

На днях в СМИ появилось «Досье Пандоры» с раскрытыми сведениями об офшорных активах множества политиков, в том числе президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты-расследователи утверждают, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

В мае Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.