Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что его судебное преследование является политически мотивированным и связано с людьми из команды экс- губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом он заявил на заседании Высшего антикоррупционного суда 8 октября, передает Telegram-канал «Политика Страны»

По словам одесского градоначальника, в его преследовании виновны застройщики, киевские и одесские политики, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и остатки команды «афериста Саакашвили», которые трудоустроены в НАБУ и Офисе генпрокурора.

«Он (Саакашвили. — Ред.) прописал в НАБУ [первого замглавы бюро] Гизо Углаву, чтоб тот меня начал рвать», — заявил Труханов.

Мэр Одессы обвинил власти Украины в политическом давлении.

Ранее детективы НАБУ заявили о махинациях с земельными участками в Одессе, Офис генпрокурора предъявила подозрение Геннадию Труханову и еще 16 лицам. Они подозреваются в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов.

Антикоррупционная прокуратура потребовала ареста Труханова или залог 120 млн гривен.