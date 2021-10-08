По словам одесского градоначальника, в его преследовании виновны застройщики, киевские и одесские политики, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и остатки команды «афериста Саакашвили», которые трудоустроены в НАБУ и Офисе генпрокурора.
«Он (Саакашвили. — Ред.) прописал в НАБУ [первого замглавы бюро] Гизо Углаву, чтоб тот меня начал рвать», — заявил Труханов.
Мэр Одессы обвинил власти Украины в политическом давлении.
Ранее детективы НАБУ заявили о махинациях с земельными участками в Одессе, Офис генпрокурора предъявила подозрение Геннадию Труханову и еще 16 лицам. Они подозреваются в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов.
Антикоррупционная прокуратура потребовала ареста Труханова или залог 120 млн гривен.