«Этот человек с такой же фамилией, но он не находится в санкционных списках. Мы разбирались в ситуации. Я видел публикации в СМИ. Выяснили, что это не он. И он является гражданином Украины», — рассказал Выговский, отметив, что Джамбулатова не задерживали, а пригласили для беседы.
Он также отметил, что помощник Скороход не был судим, и не принадлежит криминалитету. Кроме того глава полиции Киева подтвердил данные, что сожительницей Полякова, с которой он поссорился, является депутат Скороход, которую не допросили, поскольку «она себя плохо чувствует».
Полиция установила, накануне вечером Джамбулатов выпивал с Поляковым в киевском кафе Noir. В крови Полякова обнаружили 1 промилле. После кафе продолжительное время мужчины «катались» на автомобиле Джамбулатова по Киеву, поскольку депутат поссорился со своей сожительницей и не хотел ехать домой. Спустя какое-то время Джамбулатов высадил депутата и тот пересел в такси. Практически сразу автомобиль остановила полиция за пересечение двойной сплошной и обнаружила Полякова в полулежащем состоянии. Скорая помощь на месте не смогла реанимировать депутата.
Основные версии смерти Полякова, по словам Выговского, это хроническое заболевание или отравление неизвестным веществом (самостоятельно или другим лицом). Но больше полиция склоняется к тому, что депутат умер естественной смертью. На шее скончавшегося были незначительные красные следы, предположительно от цепочки, которая передавила шею во время реанимационных действий.
Никто по делу о смерти депутата не задержан. Токсикологическая экспертиза будет готова через два дня, а «какие выводы», по словам Выговского, полиция сможет сделать через неделю.