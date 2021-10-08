Помощник депутата Рады Анны Скороход Руслан Джамбулатов, с которым скончавшийся депутат Антон Поляков выпивал в киевском ресторане накануне своей смерти, не задержан и не состоит в списках санкций СНБО. Об этом 8 октября рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Этот человек с такой же фамилией, но он не находится в санкционных списках. Мы разбирались в ситуации. Я видел публикации в СМИ. Выяснили, что это не он. И он является гражданином Украины», — рассказал Выговский, отметив, что Джамбулатова не задерживали, а пригласили для беседы.

Он также отметил, что помощник Скороход не был судим, и не принадлежит криминалитету. Кроме того глава полиции Киева подтвердил данные, что сожительницей Полякова, с которой он поссорился, является депутат Скороход, которую не допросили, поскольку «она себя плохо чувствует».

Полиция установила, накануне вечером Джамбулатов выпивал с Поляковым в киевском кафе Noir. В крови Полякова обнаружили 1 промилле. После кафе продолжительное время мужчины «катались» на автомобиле Джамбулатова по Киеву, поскольку депутат поссорился со своей сожительницей и не хотел ехать домой. Спустя какое-то время Джамбулатов высадил депутата и тот пересел в такси. Практически сразу автомобиль остановила полиция за пересечение двойной сплошной и обнаружила Полякова в полулежащем состоянии. Скорая помощь на месте не смогла реанимировать депутата. Отдыхали вместе: Шарий намекнул, кто может стоять за смертью Полякова © Twitter, Анатолий Шарий

Основные версии смерти Полякова, по словам Выговского, это хроническое заболевание или отравление неизвестным веществом (самостоятельно или другим лицом). Но больше полиция склоняется к тому, что депутат умер естественной смертью. На шее скончавшегося были незначительные красные следы, предположительно от цепочки, которая передавила шею во время реанимационных действий.

Никто по делу о смерти депутата не задержан. Токсикологическая экспертиза будет готова через два дня, а «какие выводы», по словам Выговского, полиция сможет сделать через неделю.