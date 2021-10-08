В компании Google дудл на заставке поисковика 8 октября посвятили 150-летию легендарного борца Ивана Поддубного, в блоге Google Украина Поддубного назвали «украинским силачом»

«Сегодня Google отмечает 150-летие со дня рождения украинского силача, шестикратного чемпиона мира по борьбе Ивана Поддубного ярким анимированным дудлом», — говорится в блоге Goоgle Украина.

Ранее Нацбанк Украины посвятил 150-летию Ивана Поддубного памятную монету, на ней была сделана надпись «Украинский богатырь».

Иван Поддубный. Мифы и правда о легендарном борце © РИА Новости Сергеем Королёвым, поэтессой Анной Ахматовой и другими выдающимися уроженцами Российской империи. На Украине даже стала распространяться легенда, что Иван Поддубный якобы подвергался в СССР гонениям за то, что считал себя украинцем.

Однако нет никаких документальных подтверждений того, что борец сделал выбор в пользу какой-либо национальной идентичности. Также версии о гонениях противоречат многочисленные награды, звания и настоящий культ Поддубного в СССР.