Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) призналась, что осталась без главного документа: паспорт она сама выбросила в помойное ведро. Об этом молодая исполнительница написала 7 октября в Instagram

«Провалялась дома без голоса. Возможно, это просто нервная реакция на осознание собственной тупости. Иначе как объяснить то, что я выбросила в мусор свой паспорт?! Какой там самый быстрый срок восстановления?» — спросила у подписчиков певица.

«Московский блатняк на месте гибели Героев Небесной Сотни»: в Киеве собираются протестовать против концерта Ирины Круг © Ирина Круг/Инстаграм Jerry Heil (Яна Шемаева) — украинская певица, известная песней «Охрана — Отмена». В августе юная артистка стала первой украинкой, победившей в конкурсе Djooky Music Awards и теперь может воспользоваться призом — возможностью записать песни в студии Capitol Records города Лос-Анджелес.

К слову, известная девушка еще и тем, что исповедует сологамию: летом этого года она вышла замуж за саму себя.