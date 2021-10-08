«Провалялась дома без голоса. Возможно, это просто нервная реакция на осознание собственной тупости. Иначе как объяснить то, что я выбросила в мусор свой паспорт?! Какой там самый быстрый срок восстановления?» — спросила у подписчиков певица.
Jerry Heil (Яна Шемаева) — украинская певица, известная песней «Охрана — Отмена». В августе юная артистка стала первой украинкой, победившей в конкурсе Djooky Music Awards и теперь может воспользоваться призом — возможностью записать песни в студии Capitol Records города Лос-Анджелес.
К слову, известная девушка еще и тем, что исповедует сологамию: летом этого года она вышла замуж за саму себя.