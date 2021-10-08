Криминальный авторитет Руслан Джамбулаев, который может быть причастен к смерти депутата Верховной Рады Антона Полякова, имеет связь с главой парламентской фракции «Слуги народа» Давидом Арахамией. Такую информацию 8 октября со ссылкой на свои источники обнародовал у себя в Telegram-канале Анатолий Шарий

«Минус один враг». Что известно о смерти бывшего «слуги народа» Полякова © apostrophe.ua Русланом Джамбулатовым.

«Занимательно, что тот, с кем пил Антон — близок к… Арахамии. По моей инфе, они даже отдыхали вместе в некоем княжестве недавно», — пишет Шарий.

Ранее в Telegram-каналах прошла информация, что Джамбулатов был задержан вскоре после известия о смерти Полякова. Как уточняет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в МВД, Джамбулатова допросили, но не задерживали.

Известно, что Джамбулатов числится помощником на общественных началах депутата Верховной Рады Анны Скороход, с которой якобы был роман у Полякова.

В пятницу, 8 октября, Скороход была госпитализирована прямо из здания Рады. Предположительно, у женщины поднялось давление и случилась истерика, она несколько раз падала в обморок. СМИ пишут, что Поляков и Скороход, несмотря на то, что оба состоят в браке, сожительствовали, однако затем прекратили отношения.

Поляков и Скороход в 2019 году избрались в Раду от партии «Слуга народа», однако вскоре были исключены из фракции из-за несогласия с политикой правящей партии.