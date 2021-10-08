Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Евгений Брагар на заседании переписывался со знакомым о том, что есть, чтобы не отравили. Снимки экрана его смартфона разместили 8 октября в Telegram-канале «Через плечо»

Андрей Золотарев: Депутата Рады Полякова могли отравить в результате «черниговских» разборок © Facebook, Золотарев Андрей снимках видно, что Брагар общается с некой Татьяной.

Собеседница советует ему, как избежать отравления: пить самостоятельно купленную бутилированную воду либо кипятить воду в офисе, а есть можно «яйцо в шкарлупе».

Ранее в Киеве был найден мертвым депутат Рады Антон Поляков. Согласно результатам вскрытия, Поляков скончался от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Следствие рассматривает версию случайного или намеренного отравления.

Во время заседания Рады 8 октября упала в обморок депутат Анна Скороход, которая, по данным СМИ, была близкой знакомой Полякова. Ее увезли в больницу.