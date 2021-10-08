В ночь на 8 октября в Киеве скоропостижно скончался депутат Верховной Рады Антон Поляков. К его смерти может быть причастен криминальный авторитет Руслан Джамбулатов, которого уже якобы задержала полиция. С таким утверждением выступили несколько украинских Telegram-каналов

Поляков скончался во время поездки в такси. После вскрытия выяснилось, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца. При этом коллеги умершего депутата утверждают, что он ранее не жаловался на здоровье. По одной из версий, парламентария могли отравить.

Как пишет Telegram-канал «Вертикаль», последним, кто видел Полякова перед смертью, помимо таксиста, был некий Руслан Джамбулатов, которого в СМИ называют «королем конфиската». Так же утверждается, что криминальный авторитет находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Якобы именно он посадил Полякова в такси той ночью, при этом в показаниях водителя, которые попали в сеть ранее, информации о сопровождавшем депутата не было.

Telegram-канал «Монастырь» обнародовал фотографии, на которых сотрудники полиции задерживают Джамбулатова. Утверждается, что это произошло вскоре после известия о смерти Полякова.

Примечательно, что Джамбулатов числится помощником на общественных началах депутата Верховной Рады Анны Скороход, с которой якобы был роман у Полякова. «Минус один враг». Что известно о смерти бывшего «слуги народа» Полякова © apostrophe.ua

Ранее стали известно, что Скороход была госпитализирована прямо из здания Рады. Предположительно, у женщины поднялось давление и случилась истерика, она несколько раз падала в обморок. СМИ пишут, что Поляков и Скороход, несмотря на то, что оба состоят в браке, сожительствовали, однако затем прекратили отношения.

Поляков и Скороход в 2019 году избрались в Раду от партии «Слуга народа», однако вскоре были исключены из фракции из-за несогласия с политикой правящей партии.