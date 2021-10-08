На сессии Рады 304 депутата поддержали заявление «О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС». Депутаты постановили безотлагательно направить текст обращения Европейскому парламенту и парламентам государств-членов ЕС.
В заявлении Рада призывает к признанию перспективы членства Украины в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.
В частности, депутаты заявили о необходимости начать диалог между Украиной и ЕС по вопросам безопасности и обороны. Украина хотела бы присоединиться к проектам Программы постоянного структурированного сотрудничества ЕС (PESCO) и сотрудничества по вопросам усиления военной мобильности и кибербезопасности.
Также депутаты призвали Европарламент принять меры для запрета запуска «Северного потока — 2» как «несущего риски для энергетической безопасности Европы» и ужесточить санкции против РФ в связи с выдачей российских паспортов в неподконтрольном Киеву Донбассе.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что Украине необходимо еще как минимум 20 лет работы для готовности к членству в Европейском Союзе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО и ЕС без Украины будет ослабевать.