Тимченко принял участие в рэп-баттле в городе Харькове, где в процессе выступления назвал своего оппонента «дол***бом», «фанатом Яйценюха» и отдельно «прошелся» по украинскому языку, на котором тот говорил.
«Во-первых, что за у***бский диалект, на котором п***ишь ты, осел? Во-вторых, что такое "наразі" (в переводе с украинского это значит "в первый момент" или "пока что" — ред.)? Это индийский посол?» — сказал рэпер.
Позже Тимченко заявил, что «е**л украинский язык» и «чуть не обрыгался, когда смотрел интервью на украинском».
После того, как на его высказывания отреагировали украинские радикалы, в том числе Стерненко, рэпер извинился за свое поведение на рэп-баттле, заявив, что просто «был в образе ватника».
«Я никого не хотел обидеть и задеть. Я приношу извинения перед теми, кто принял это близко к сердцу», — сказал Тимченко.
*Деятельность организации запрещена в РФ