Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко в очередной раз возмутился «неправильным» поведением музыканта, только на этот раз гнев неонациста обрушился на украинского рэпера. Речь о Дмитрие Тимченко из Сум, называющего себя Plane Dead, о нем Стерненко написал на днях в Instagram

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«Во-первых, что за у***бский диалект, на котором п***ишь ты, осел? Во-вторых, что такое "наразі" (в переводе с украинского это значит "в первый момент" или "пока что" — ред.)? Это индийский посол?» — сказал рэпер.

Позже Тимченко заявил, что «е**л украинский язык» и «чуть не обрыгался, когда смотрел интервью на украинском».

После того, как на его высказывания отреагировали украинские радикалы, в том числе Стерненко, рэпер извинился за свое поведение на рэп-баттле, заявив, что просто «был в образе ватника».

«Я никого не хотел обидеть и задеть. Я приношу извинения перед теми, кто принял это близко к сердцу», — сказал Тимченко.

*Деятельность организации запрещена в РФ