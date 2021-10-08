Депутат Верховной Рады Антон Поляков был обнаружен мертвым в салоне такси в ночь на 8 октября. Смерть парламентария расследуется по статье об умышленном убийстве. О том, кому гибель депутата могла быть выгодна рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

Погибший депутат Антон Поляков был человеком неконфликтным и дружелюбным, проводил ту политику, с которой «Слуги народа» шли на выборы, заявил Золотарев. Он являлся первым депутатом, исключенным из фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.

Незадолго до смерти Поляков пристыдил «слуг народа» в Facebook © wz.lviv.ua

«Я бы обратил внимание на то, что это вторая странная смерть депутата от Черниговщины, оба были мажоритарщиками. Ранее при загадочных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством Николай Давыденко, тоже представлявший Черниговщину. Версия о том, что Поляков перешел дорогу Банковой слишком проста. А вот местные расклады, черниговские, заставляют задуматься», — заявил Золотарев.

Золотарев предположил о возможном отравлении Антона Полякова в результате разборок «черниговских», так как после смерти депутата высвобождается место в Верховной Раде от мажоритарного округа.

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