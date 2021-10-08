Погибший депутат Антон Поляков был человеком неконфликтным и дружелюбным, проводил ту политику, с которой «Слуги народа» шли на выборы, заявил Золотарев. Он являлся первым депутатом, исключенным из фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.
Незадолго до своей смерти Поляков обратился в Национальное антикоррупционное бюро по вопросу о даче взяток депутатам за голосование по закону об олигархах. Однако связывать этот факт со смертью Полякова Золотарев не стал.
«Я бы обратил внимание на то, что это вторая странная смерть депутата от Черниговщины, оба были мажоритарщиками. Ранее при загадочных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством Николай Давыденко, тоже представлявший Черниговщину. Версия о том, что Поляков перешел дорогу Банковой слишком проста. А вот местные расклады, черниговские, заставляют задуматься», — заявил Золотарев.
Золотарев предположил о возможном отравлении Антона Полякова в результате разборок «черниговских», так как после смерти депутата высвобождается место в Верховной Раде от мажоритарного округа.
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