Наглость - второе несчастье. После отставки спикера Рады депутаты сразу поздравили Путина
Наглость - второе несчастье. После отставки спикера Рады депутаты сразу поздравили Путина
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Накануне Гончаренко обратил внимание на фотографию, которую он сделал два года назад вместе с экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым и Стефанчуком. Последнему он предложил «приготовиться» и «место спикера долго не обживать».

«Фото спустя 2 года. Ждем Руслана Стефанчука», — написал Гончаренко и обнародовал «свежее» фото.

В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Разумкова. Аппарат парламента после отставки Разумкова решил приготовить ему место в сессионном зале возле депутатов от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Место Разумкова находится возле мест Гончаренко, Андрея Парубия и Владимира Вятровича.    

Разумков поддержал «троллинг» Гончаренко над Стефанчуком - фото
© Telegram-канал ГОНЧАРЕНКО
Разумков поддержал «троллинг» Гончаренко над Стефанчуком - фото
© Telegram-канал ГОНЧАРЕНКО