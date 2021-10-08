Накануне Гончаренко обратил внимание на фотографию, которую он сделал два года назад вместе с экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым и Стефанчуком. Последнему он предложил «приготовиться» и «место спикера долго не обживать».
«Фото спустя 2 года. Ждем Руслана Стефанчука», — написал Гончаренко и обнародовал «свежее» фото.
В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Разумкова. Аппарат парламента после отставки Разумкова решил приготовить ему место в сессионном зале возле депутатов от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Место Разумкова находится возле мест Гончаренко, Андрея Парубия и Владимира Вятровича.