Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко обнародовал новую фотографию, на которой, как он считает, по роковому стечению обстоятельств все еще не хватает теперь уже нового спикера парламента Руслана Стефанчука. Соответствующее сообщение было опубликовано 8 октября в Telegram-канале политика

Наглость - второе несчастье. После отставки спикера Рады депутаты сразу поздравили Путина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дмитрием Разумковым и Стефанчуком. Последнему он предложил «приготовиться» и «место спикера долго не обживать».

«Фото спустя 2 года. Ждем Руслана Стефанчука», — написал Гончаренко и обнародовал «свежее» фото.

В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Разумкова. Аппарат парламента после отставки Разумкова решил приготовить ему место в сессионном зале возле депутатов от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Место Разумкова находится возле мест Гончаренко, Андрея Парубия и Владимира Вятровича.