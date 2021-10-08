Депутат Верховной Рады, член группы «За будущее» Анна Скороход, которая по данным СМИ являлась любовницей умершего депутата Антона Полякова, была в комитете Рады утром в пятницу в состоянии шока и несколько раз потеряла сознание. Об этом 8 октября рассказал депутат Дмитрий Лубинец в комментарии «Украинской правде»

«Минус один враг». Что известно о смерти бывшего «слуги народа» Полякова © apostrophe.ua

«Ее пытались привести в чувства в помещении комитетов, но это не очень получилось: ей стало немножко легче, но потом она снова потеряла сознание, поэтому решили срочно отправлять ее в больницу», — заявил он.

Скороход сидела в зале пленарных заседаний парламента рядом с Поляковым и, по словам Лубинца, они больше всех общались.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на собеседника из «Слуги народа» сообщила, что Поляков жил вместе со Скороход. И в последнее время переживал личную «трагедию», поскольку «она от него ушла». Скороход замужем. У нее есть сын Алексей от мужа Алексея Алякина. У Полякова остались две дочери от жены Галины.

Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую ишемию.

Поляков ранее входил во фракцию «Слуга народа», однако его и Скороход исключили в ноябре 2019 года из-за отказа голосовать за те законопроекты, по которым было общее решение фракции.