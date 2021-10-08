Скончавшийся ночью депутат Верховной Рады, член группы «За будущее» Антон Поляков жил вместе с коллегой Анной Скороход, которую в пятницу после потери сознания в помещении парламентского комитета забрала скорая помощь в больницу. Об этом 8 октября сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в «Слуге народа»

«У Антона была трагедия, он последнее время жил вместе с Аней Скороход, но она от него ушла», — сообщил источник издания.

Также отмечается, что Поляков якобы 7 октября выразил желание вернуться и возобновить сотрудничество с фракцией «Слуга народа», поскольку больше не хотел быть в оппозиции к монобольшинству.

По данным СМИ, у Скороход есть сын Алексей от мужа Алексея Алякина. У Полякова остались две дочери от жены Галины.

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Поляков ранее входил во фракцию «Слуга народа», однако его и Скороход исключили в ноябре 2019 года из-за отказа голосовать за те законопроекты, по которым было общее решение фракции.