«У Антона была трагедия, он последнее время жил вместе с Аней Скороход, но она от него ушла», — сообщил источник издания.
Также отмечается, что Поляков якобы 7 октября выразил желание вернуться и возобновить сотрудничество с фракцией «Слуга народа», поскольку больше не хотел быть в оппозиции к монобольшинству.
По данным СМИ, у Скороход есть сын Алексей от мужа Алексея Алякина. У Полякова остались две дочери от жены Галины.
Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую ишемию.
Поляков ранее входил во фракцию «Слуга народа», однако его и Скороход исключили в ноябре 2019 года из-за отказа голосовать за те законопроекты, по которым было общее решение фракции.