Депутат сообщил, что более трех месяцев с коллегами в Раде работал над подготовкой законопроектов по повышению пенсий.
Он обвинил «Слуг народа» и в частности главу социального комитета Галину Третьякову в том, что они провалили внеочередное заседание Рады, посвященное обсуждению этих законопроектов.
«Мало того, что "слуги" три из пяти законопроектов не вынесли в зал на голосование, так еще и снова не пришли на заседание. Это стыдно. Власти важны только денежные потоки и слив суверенитета за "подарки" МВФ», — написал Поляков.
Сегодня стало известно, что Антон Поляков скончался в Киеве, его тело обнаружили 8 октября в такси. Согласно вскрытию, Поляков скончался от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Также озвучивались версии, что депутата могли отравить.