Депутат Верховной Рады, член группы «За будущее», экс-«слуга народа» Антон Поляков, умерший в ночь на 8 октября в Киеве, незадолго до смерти жестко высказался в соцсетях о действиях президентской партии в парламенте. Соответствующие посты он опубликовал в Facebook и Telegram

«Минус один враг». Что известно о смерти бывшего «слуги народа» Полякова © apostrophe.ua

Он обвинил «Слуг народа» и в частности главу социального комитета Галину Третьякову в том, что они провалили внеочередное заседание Рады, посвященное обсуждению этих законопроектов.

«Мало того, что "слуги" три из пяти законопроектов не вынесли в зал на голосование, так еще и снова не пришли на заседание. Это стыдно. Власти важны только денежные потоки и слив суверенитета за "подарки" МВФ», — написал Поляков.

Сегодня стало известно, что Антон Поляков скончался в Киеве, его тело обнаружили 8 октября в такси. Согласно вскрытию, Поляков скончался от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Также озвучивались версии, что депутата могли отравить.