Депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали представление о назначении депутата от «Слуги народа» Руслана Стефанчука спикером парламента. Трансляцию заседания 8 октября вел телеканал «Рада»

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В частности, «за» проголосовали 222 депутата от «Слуги народа», 15 — «За будущее», 18 — «Доверие», и 6 внефракционных депутатов. Фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» не дали ни одного голоса за.

В кандидаты на спикера парламента кроме Стефанчука выдвигали депутатов от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко и Яну Зинкевич, депутата от «Голоса» Ярослава Железняка, а также внефракционного депутата Гео Лероса. Железняк и Лерос отозвали свои кандидатуры.