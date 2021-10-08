Украинский ведущий Андрей Джеджула на днях признался, что его отношения с женой блогером Юлией Леус подошли к логическому концу. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-проекта Ирины Маловицы

«Развития этих отношений я больше не вижу. Я пытался сохранить их, как мог, всеми усилиями», —сказал ведущий.

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«Ты вообще больной на голову? Уже г…о ребенка выкладывает. Ты дебил? Мне страшно с тобой ребенка оставлять! Ты больной. Ты конченый. Это никто не выставляет то, что ты выставляешь. Ты дебилоид тупорылый. Иди на…», — кричит в кадре Леус.

После демонстрации ролика ведущий заявил, что такое происходит в семье по 2-3 раза в день, но терпеть это он больше не намерен.

Леус и Джеджула поженились в 2017 году, в феврале 2021-го у них родилась дочь. Спустя какое-то время блогерша начала писать в соцсетях о насилии со стороны мужа, а Джеджула объяснял происходящее «изменившимся гормональным фоном» супруги.

Позже Леус утверждала, что развелась с Джеджулой, однако впоследствии эта информация не подтверждалась. Летом этого года женщина обвинила мужа в том, что он подсыпает ей наркотики в чай.

Ранее Джеджула состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос, в этом союзе у ведущего родился сын. У Леус также есть ребенок — взрослая дочь — от предыдущего романа.