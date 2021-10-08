По информации Палицы, Третьякова написала в чате «Слуг народа», что «смерть Антона Полякова — «это минус 1 враг» и «это хорошо».
Затем в своем выступлении Третьякова подтвердила слова Палицы. В Раде на ее заявление отреагировали криками «Позор!».
Накануне смерти Антон Поляков жестко критиковал в Facebook партию «Слуга народа». Он написал, что «слуги во главе с печально известной главой соцкомитета (Галиной) Третьяковой хоронят в аппарате парламента» законопроекты о повышении пенсий.
Ранее Галина Третьякова «прославилась» тем, что заявила о целесообразности стерилизации безработных, чтобы не плодить «детей низкого качества».
Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября в такси в Киеве, по предварительной версии, от сердечной недостаточности.