Депутат Рады от «Слуги народа», глава социального комитета Галина Третьякова радостно прокомментировала в чате членов партии новость о смерти Антона Полякова. Об этом сообщил депутат Игорь Палица во время заседания Рады 8 октября. Трансляцию ведет телеканал «Рада»

Депутат Поляков, давший показания о взятках в Раде, скончался на 34-м году жизни © apostrophe.ua

Затем в своем выступлении Третьякова подтвердила слова Палицы. В Раде на ее заявление отреагировали криками «Позор!».

Накануне смерти Антон Поляков жестко критиковал в Facebook партию «Слуга народа». Он написал, что «слуги во главе с печально известной главой соцкомитета (Галиной) Третьяковой хоронят в аппарате парламента» законопроекты о повышении пенсий.

Ранее Галина Третьякова «прославилась» тем, что заявила о целесообразности стерилизации безработных, чтобы не плодить «детей низкого качества».

Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября в такси в Киеве, по предварительной версии, от сердечной недостаточности.