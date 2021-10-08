«Эмоции всегда проявлялись, он активен был как парламентарий. И постоянно эмоционально выступал с трибуны… Очевидно, что это так же откладывалось… Я думаю, что наложились те голосования, наложились эмоции, которые были в зале. И это все отразилось на его состоянии здоровья», — отметил Батенко.
Он также добавил, что в последний раз виделся с умершим накануне в 17:00 после завершения внеочередного пленарного заседания. Голоса за его проведения Поляков собирал три месяца, но оно было «успешно провалено второй раз».
Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. «Скорая» не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства были при нем. Вскрытие показало острую ишемию.
Поляков ранее входил во фракцию «Слуга народа», однако его исключили в ноябре 2019-го из-за отказа голосовать за те законопроекты, по которым было общее решение фракции.
В декабре того же года Поляков решил выйти и из состава партии «Слуга народа», где есть «кнопкодавы, порохоботы, любители «решалова» и руководители, которые к этому причастны и все это покрывают».