Сопредседатель депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко заявил, что скончавшиеся ночью 33-летний депутат фракции Антон Поляков никогда не жаловался на состояние здоровья. Об этом 8 октября он заявил в комментарии журналистам, передает «Интерфакс-Украина»

«Эмоции всегда проявлялись, он активен был как парламентарий. И постоянно эмоционально выступал с трибуны… Очевидно, что это так же откладывалось… Я думаю, что наложились те голосования, наложились эмоции, которые были в зале. И это все отразилось на его состоянии здоровья», — отметил Батенко.

Вскрытие показало причину смерти депутата Рады Полякова © apostrophe.ua

Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. «Скорая» не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства были при нем. Вскрытие показало острую ишемию.

Поляков ранее входил во фракцию «Слуга народа», однако его исключили в ноябре 2019-го из-за отказа голосовать за те законопроекты, по которым было общее решение фракции.

В декабре того же года Поляков решил выйти и из состава партии «Слуга народа», где есть «кнопкодавы, порохоботы, любители «решалова» и руководители, которые к этому причастны и все это покрывают».