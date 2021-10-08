«Московский блатняк на месте гибели Героев Небесной Сотни»: в Киеве собираются протестовать против концерта Ирины Круг
«Московский блатняк на месте гибели Героев Небесной Сотни»: в Киеве собираются протестовать против концерта Ирины Круг
© Ирина Круг/Инстаграм
По информации издания, еще в начале октября у ведущей было поражено 7% легких, а сейчас уже 60-65%.

При дальнейшем ухудшении показателей медики пообещали перевести Гузееву на лечение кислородом, а пока рекомендовали дыхательную гимнастику и наблюдение за состоянием.

Информация о госпитализации ведущей появилась в СМИ 27 сентября, сейчас Гузеева находится на лечении в больнице № 40 в Коммунарке. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое: у ведущей обнаружены воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек.