Состояние телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной с коронавирусом в конце сентября, значительно ухудшилось. Новость об этом 8 октября опубликовал Mash

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При дальнейшем ухудшении показателей медики пообещали перевести Гузееву на лечение кислородом, а пока рекомендовали дыхательную гимнастику и наблюдение за состоянием.

Информация о госпитализации ведущей появилась в СМИ 27 сентября, сейчас Гузеева находится на лечении в больнице № 40 в Коммунарке. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое: у ведущей обнаружены воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек.