По информации издания, еще в начале октября у ведущей было поражено 7% легких, а сейчас уже 60-65%.
При дальнейшем ухудшении показателей медики пообещали перевести Гузееву на лечение кислородом, а пока рекомендовали дыхательную гимнастику и наблюдение за состоянием.
Информация о госпитализации ведущей появилась в СМИ 27 сентября, сейчас Гузеева находится на лечении в больнице № 40 в Коммунарке. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое: у ведущей обнаружены воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек.