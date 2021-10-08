Уволенный с должности спикер Рады Дмитрий Разумков является привлекательным объектом для политических инвестиций. Об этом 8 октября заявил политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в своей колонке «Главреду»

«Украинский избиратель не любит правильных мальчиков, должна быть харизма, поскольку украинская политика — лидерская. Пока он является привлекательным объектом для политических инвестиций — из него могут сделать «точку сбора» оппозиции против Зеленского, но этого все еще мало, чтобы говорить о шансах стать президентом», — заявил эксперт.

По его словам, серьезность намерений Разумкова обозначится, если он сумеет сформировать хотя бы депутатскую группу и найти 17 единомышленников в Раде. Пока, по его словам, это некая интрига, поскольку, если у этого не получится, бывший спикер «потихоньку может скатиться к судьбе других спикеров, которые имели большие политические амбиции и для которых кресло спикера оказалось высшей точкой политической карьеры».

«Предохранитель убрали»: Разумков намекнул на свои президентские амбиции © Дмитрий Разумков/Фейсбук

В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.

При этом Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.