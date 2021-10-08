Депутат Верховной Рады от группы «За будущее» Антон Поляков умер, согласно результатам вскрытия, от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Об этом 8 октября сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook

Депутат Поляков, давший показания о взятках в Раде, скончался на 34-м году жизни © apostrophe.ua

Депутат Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, водителя которого остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

По словам водителя такси, он взял пассажира за несколько минут до его кончины возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева. После этого его начало тошнить в машине. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи. Также прокуратура возбудила дело по статье «умышленное убийство» и поручила расследование Нацполиции Киева.

Поляков ранее входил во фракцию «Слуга народа», однако его исключили в ноябре 2019 из-за отказа голосовать за те законопроекты, по которым было общее решение фракции. Он сказал, что они не демонстрировали командной работы.

В декабре того же года Поляков решил выйти и из состава партии «Слуга народа», где есть «кнопкодавы, порохоботы, любители «решалова» и руководители, которые к этому причастны и все это покрывают».