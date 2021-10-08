Экс-премьер-министр Финляндии, депутат Матти Ванханен на днях заявил в интервью Yle, что переход Европы на зеленую энергетику ударит по России

Четвертый энергопереход: Запад хочет «кинуть» развивающиеся страны, но Россия нашла выход © CC0, Pixabay

«По моей оценке, дела России будут плохи, когда мы избавимся от ископаемого топлива», — сказал Ванханен.

Депутаты финского парламента полагают, что Финляндия избавится от зависимости от российской энергетики в течение примерно 15-20 лет.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поставил профильным министерствам задачу готовиться к поэтапному сокращению использования нефти и газа и адаптироваться к альтернативным видам топлива.

Россия присоединилась к программе четвертого энергоперехода. Эксперты отмечают перспективы развития в России «зеленой» энергетики, в частности водородных технологий.