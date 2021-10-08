В пятницу, 8 октября, у певицы Ирины Круг запланирован концерт в Киеве. Местные активисты объявили, что сорвут концерт вдовы Михаила Круга, потому что она выступала в Крыму. Об этом написал Telegram-канал Рavlovskynews

Ирина Круг повернула вспять декоммунизацию Днепра © Ирина Круг/Инстаграм

«Московский "блатняк" на месте гибели Героев Небесной Сотни — издевательство над Украиной и памятью о ее погибших сыновьях», — говорится в сообщении организаторов акции протеста.

Накануне сорвать концерт певицы пытались радикалы из Днепра. Мероприятие, однако, все равно состоялось, после чего артистка поблагодарила зрителей, назвав город Днепропетровском.

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В 2016 году вдова шансонье Михаила Круга выступала в Крыму, из-за чего попала в базу украинского «Миротворца». В качестве причины тому на скандальном сайте было указано следующее: «за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым».

Помимо Киева артистка планирует выступить еще в Одессе, концерт там у нее запланирован на 9 октября.