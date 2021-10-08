«Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили. Сейчас найдем, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно», — цитирует канал источник в правоохранительных органах.
Сообщение о том, что Полякова обнаружили мертвым, поступило в полицию накануне ночью. По первоначальной информации, депутату стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но была констатирована смерть.
В МВД заявили, что, внимательно изучат все записи с камер наблюдения города, чтобы установить, что происходило с парламентарием в ночь с 7 на 8 октября и установить причину смерти. Кроме того, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
В Верховную Раду Антона Полякова избрали в 2019 году в составе партии «Слуга народа». В ноябре 2019 года он был исключен из фракции.
До последнего дня жизни Поляков был членом комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, а за несколько дней до смерти публично обвинял «слуг» в подкупе депутатов за «правильное» голосование в законе об олигархах. По этому поводу Поляков давал показания в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
На момент смерти Антону Полякову было 33 года.