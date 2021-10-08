Депутат Верховной Рады Антон Поляков, скончавшийся в Киеве в ночь с 7 на 8 октября мог быть отравлен. Версии произошедшего со ссылкой на источники в МВД опубликовал Telegram-канал «Политика Страны»

«Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили. Сейчас найдем, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно», — цитирует канал источник в правоохранительных органах.

Депутат Поляков, давший показания о взятках в Раде, скончался на 34-м году жизни © apostrophe.ua

В МВД заявили, что, внимательно изучат все записи с камер наблюдения города, чтобы установить, что происходило с парламентарием в ночь с 7 на 8 октября и установить причину смерти. Кроме того, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В Верховную Раду Антона Полякова избрали в 2019 году в составе партии «Слуга народа». В ноябре 2019 года он был исключен из фракции.

До последнего дня жизни Поляков был членом комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, а за несколько дней до смерти публично обвинял «слуг» в подкупе депутатов за «правильное» голосование в законе об олигархах. По этому поводу Поляков давал показания в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

На момент смерти Антону Полякову было 33 года.