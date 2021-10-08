Антикоррупционный суд Украины начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову на заседании, которое проходит в закрытом режиме из-за карантинных ограничений. Об этом 8 октября сообщает «Политика Страны» в Telegram

«Как на спектакле»: Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

«Это политическая охота, которую вы имеете возможность видеть уже пять лет. Оправдательный приговор по первому — это уже было, необоснованные претензии и надуманное, просто фантастическое подозрение первое. Потом закрыто два следующих подозрения, сейчас уже четвёртое… Кто имеет образование или хотя бы немного разбирается в юридических делах, увидел, что это просто фантастика. Все, что там сделано — от начала до конца», — приводит слова Труханова Telegram-канал «Политика Страны».

Мэр также добавил, что прокуроры Национального антикоррупционного бюро Украины в ходатайстве об избрании ему меры пресечения якобы установили размер залога 120 млн гривен (около 300 млн рублей).

По информации правоохранителей, суть преступной схемы, в которой участвовал Труханов, заключалась в передаче городской земли в обход конкурса, что нанесло ущерб городу в размере более 600 млн гривен (около 1,8 млрд рублей). Затем территория застраивалась высотками, а сделка легализовывалась городским советом.