Смерть депутата Верховной Рады, члена группы «За будущее» Антона Полякова расследуется по статье об умышленном убийстве. Об этом 8 октября сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook

«Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем», — написала она.

По словам водителя такси, он взял пассажира за несколько минут до его кончины возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева. После этого его начало тошнить в машине.

Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое произойдет в ближайшие часы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.

Поляков ранее входил во фракцию «Слуга народа», однако его исключили в ноябре 2019 года из-за отказа голосовать за те законопроекты, по которым было общее решение фракции. Депутат Поляков, давший показания о взятках в Раде, скончался на 34-м году жизни © apostrophe.ua

В декабре того же года Поляков решил выйти и из состава партии «Слуга народа», где есть «кнопкодавы, порохоботы, любители "решалова" и руководители, которые к этому причастны и все это покрывают».

За несколько дней до своей смерти депутат обнародовал информацию о том, что депутатам Рады от партии «Слуга народа» раздавали взятки за поддержку закона об олигархах. Поляков передал эти сведения в Национальное антикоррупционное бюро.