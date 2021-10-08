Рост цен на газовом рынке может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика ресурсов. Об этом посол Евросоюза Маркус Эдерер предупредил в интервью РБК 7 октября

Дорогой газ и действия России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Во-первых, это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами. Во-вторых, на мой взгляд, может пострадать репутация России как надежного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос», — отметил посол ЕС.

Он добавил, что отсутствие реакции со стороны России может быть расценено как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики отметил, что Россия готова помочь в преодолении энергетического кризиса в Европе, но на коммерческой основе и не в ущерб себе. Он подчеркнул, что российский «Газпром» выполняет контрактные обязательства по поставкам газа, и предложил продумать варианты увеличения предложения на рынке.