В полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе обнаружили мертвым Антона Полякова – депутата Верховной Рады. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и судебно-медицинский эксперт, передает официальный сайт Нацполиции 8 октября

Шефир дал пресс-конференцию спустя несколько часов после обстрела его автомобиля © РИА Новости, Стрингер

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила смерть Антона Полякова.

«Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем», – написала Венедиктова на своей странице в Facebook

За несколько дней до гибели Поляков в эфире телеканала «Украина 24» рассказывал о том, как депутатам от партии «Слуга народа» раздавали деньги в конвертах за голосование по закону об олигархах, и сообщил, что обратился по этому вопросу в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По версии Telegram-канала «Вертикаль» такси, в котором ехал Поляков, полиция остановила за нарушение ПДД. Депутата на заднем сидении обнаружили уже мертвым. Признаков насильственной смерти при осмотре не обнаружили.

В Верховную Раду Антона Полякова выбрали в 2019 году в составе партии «Слуга народа». В ноябре 2019 года он был исключен из фракции. Антон Поляков также был членом Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики. Депутату на момент смерти было 33 года.