По предварительной версии правоохранителей, Полякову стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но была констатирована смерть. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти депутата.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила смерть Антона Полякова.
«Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем», – написала Венедиктова на своей странице в Facebook
За несколько дней до гибели Поляков в эфире телеканала «Украина 24» рассказывал о том, как депутатам от партии «Слуга народа» раздавали деньги в конвертах за голосование по закону об олигархах, и сообщил, что обратился по этому вопросу в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
По версии Telegram-канала «Вертикаль» такси, в котором ехал Поляков, полиция остановила за нарушение ПДД. Депутата на заднем сидении обнаружили уже мертвым. Признаков насильственной смерти при осмотре не обнаружили.
В Верховную Раду Антона Полякова выбрали в 2019 году в составе партии «Слуга народа». В ноябре 2019 года он был исключен из фракции. Антон Поляков также был членом Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики. Депутату на момент смерти было 33 года.