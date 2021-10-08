Директор департамента международной безопасности Министерства иностранных дел (МИД) Украины Владимир Лакомов отказался отвечать на вопросы российских журналистов на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности. Об этом 7 октября сообщил корреспондент РИА Новости

Нападение на журналистов в «Укрэксимбанке»: кум подруги Зеленского создал проблем властям Украины © Facebook, Евгений Мецгер

«Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами», — заявил Лакомов.

На вопрос, считает ли он всех российских журналистов террористами, дипломат ответил утвердительно. Он добавил, что российские СМИ распространяют только лживую информацию.

После этого журналисты попытались задать Лакомову еще один вопрос, однако тот просто проигнорировал обращение и удалился.

Позже официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент. Отвечая на вопрос, насколько поведение украинского дипломата отвечает принципам свободы СМИ, и правилам штаб-квартиры ООН, он заверил, что Организация полностью поддерживает каждое аккредитованное на заседании СМИ и их право задавать вопросы. При этом он добавил, что страны-члены и делегаты «отвечают на заданные им вопросы в той форме, которую они считают подходящей».

В июле Россия подала на Украину первую межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. В ней, в том числе, поднимаются вопросы подавления свободы слова и преследования инакомыслящих представителей СМИ.