Так, облгазы игнорируют переданные людьми показания счетчиков и рассчитывают суммы исходя из среднегодового объема потребления. Суммы в платежках получаются гораздо выше тех, на которые рассчитывали потребители услуг.
В ответ на возмущения компании отказываются делать перерасчет и заявляют, что украинцы якобы не успевают вовремя, то есть до шестого числа каждого месяца, подать сведения счетчиков.
Консультационный центр ГазПравда полагает, что таким образом поставщики пытаются получить сверхприбыли в следующем году. Потребителям газа рекомендуют письменно обращаться в облгазы с требованием объяснить суммы и подсчитать объем полученного газа согласно счетчикам.
Гражданам напомнили, что такая деятельность является не просто манипуляцией, а прямым нарушением лицензионных условий.