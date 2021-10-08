Украинцы обвинили местные газовые компании в махинациях и завышении платежей в квитанциях. Об этом на днях сообщило издание Politeka

Украина обсудит с МВФ риски из-за роста цены на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В ответ на возмущения компании отказываются делать перерасчет и заявляют, что украинцы якобы не успевают вовремя, то есть до шестого числа каждого месяца, подать сведения счетчиков.

Консультационный центр ГазПравда полагает, что таким образом поставщики пытаются получить сверхприбыли в следующем году. Потребителям газа рекомендуют письменно обращаться в облгазы с требованием объяснить суммы и подсчитать объем полученного газа согласно счетчикам.

Гражданам напомнили, что такая деятельность является не просто манипуляцией, а прямым нарушением лицензионных условий.