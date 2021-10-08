«Я считаю, что мы не дорабатываем очень крупно по внутренней политике. Если во внешней [политике] пространство ограниченных возможностей, потому что там толкутся такие "слоны", как США, Китай, Евросоюз и так далее, то во внутренней можно было бы и пожестче порешить, как мне кажется», — подчеркнул политик.
По его словам, Зеленский видит ситуацию со своего уровня, и его позиция может быть продиктована наибольшей осведомленностью. Однако Арестович, если бы стал главой государства, действовал бы намного жестче.
Он рассказал, что ему приснился сон о его президентстве, в котором он с трибуны Верховной Рады пообещал через десять лет оставить Украину страной, которой будет завидовать «весь мир и планеты окрестных галактических систем».
Советник добавил, что Украине не нужно вязнуть в операционной повестке, такой как отставка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
«Я, наверное, такой человек, после которого и Путин бы показался, наверное, мягким», — подытожил он.