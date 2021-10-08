Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 7 октября заявил, что Киеву следует проявить жесткость во внутренней политике, и порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому взять пример с российского лидера Владимира Путина, передает Politeka

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По его словам, Зеленский видит ситуацию со своего уровня, и его позиция может быть продиктована наибольшей осведомленностью. Однако Арестович, если бы стал главой государства, действовал бы намного жестче.

Он рассказал, что ему приснился сон о его президентстве, в котором он с трибуны Верховной Рады пообещал через десять лет оставить Украину страной, которой будет завидовать «весь мир и планеты окрестных галактических систем».

Советник добавил, что Украине не нужно вязнуть в операционной повестке, такой как отставка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

«Я, наверное, такой человек, после которого и Путин бы показался, наверное, мягким», — подытожил он.