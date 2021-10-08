Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива, накануне поздравивший президента России Владимира Путина с днем рождения, раскрыл свое отношение к российскому лидеру, передает РИА Новости

«Пишет новую историю славянского единства»: Кива поздравил Путина © Кива/Telegram

«Всем хороший не будешь и не нужно. Но то, что этот человек имеет свою позицию, умеет ее отстаивать и навязывать свою игру и правила всему миру — это сегодня доказанный факт», — отметил Кива.

Он добавил, что президент России всегда делает все в интересах своей страны и своего народа, что не может не вызывать уважение.

По словам депутата Рады, «бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец».

«Время все расставит на свои места», — заключил политик.

В минувший четверг Путину исполнилось 69 лет. Кива в ходе поздравления заявил, что считает президента России лидером «дружественного народа» и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства». Кива пожелал российскому президенту «сил, божьего благословления и здоровья» и процитировал мастера Йоду из фильма «Звездные войны».

