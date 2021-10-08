Бывший украинский народный депутат Анна Герман 7 октября в эфире телеканала «НАШ» назвала президента страны Владимира Зеленского «приговором для всей Украины»

Зеленский вошел в список главных лжецов украинской политики – аналитики © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк заявила экс-нардеп.

Она добавила, что при нем украинцы стали нищими, а грядущая зима из-за его действий станет «холодной и голодной».

«Бесправие, нищенство, холод и голод — вот какой приговор оказался», — подытожила политик.

Кроме того, она отметила, что в стране существуют двойные стандарты, где на одних нарушителей сразу реагируют, а на других не обращают внимания.

Ранее отправленный в отставку с поста спикера Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о наличии президентских амбиций. По его словам, он планирует создать собственный политический проект в том случае, если увидит доверие со стороны сограждан.