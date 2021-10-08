Украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен 7 октября в эфире телеканала «НАШ» оценил политические перспективы отправленного в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова

Разумков может стать настоящим Голобородько - Бортник © стрингер

По его мнению, экс-спикер Рады может создать собственную политическую силу, однако он сомневается в ее потенциальной успешности из-за низкой поддержки сограждан.

Кроме того он считает, что нельзя сравнивать президента Владимира Зеленского и Разумкова.

«Я смотрю на Разумкова, он просто идеальный, знаете, "сын маминой подруги", с которым тебя всегда в детстве сравнивали», — сказал Тизенгаузен.

Накануне Разумков заявил о наличии президентских амбиций. По его словам, он планирует создать собственный политический проект в том случае, если увидит доверие со стороны сограждан.