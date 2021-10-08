Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 7 октября провел телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, по итогам он написал в Twitter, что призвал усилить роль Штатов в переговорах урегулирования по Донбассу

Военный эксперт сказал, когда США точно заставят Украину атаковать Донбасс © пресс-служба президента Украины

Ермак также отметил, что в конструктивной беседе обсуждались перспективы диалога в «нормандском формате» при участии Германии, России, Украины и Франции.

Провів конструктивну розмову з @UnderSecStateP



Обговорили безпекову ситуацію навколо 🇺🇦, перспективи діалогу у форматі N4, важливість посилення ролі 🇺🇸 у переговорному процесі з мирного врегулювання на Сході України. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 7, 2021

Российский политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру еще зимой объяснил, почему США не интересен Донбасс. По мнению эксперта, ни один политик не захочет присоединяться к такому бесперспективному и тупиковому процессу, как урегулирование ситуации в Донбассе. Он объяснил, что если Америка решит присоединиться к процессу урегулирования конфликта на Донбассе, то только с каким-то проектом, в связи с которым она будет уверена в его успехе. Минский процесс носит структурно тупиковый характер, он не может быть реализован. Главная страна, которая блокирует его реализацию, — это Украина. Она и так находится под контролем США, подчеркнул политолог.