«Россия играет в игры с европейцами. Москва намерена открыть "Северный поток — 2". Это позволит обойти ей Восточную Европу», — сказал политик.
По его мнению, запуск российского трубопровода позволит Москве «запугивать всех, начиная с Украины», так как она сможет «перекрыть газ Восточной Европе, не перекрывая его остальным европейцам».
«Европейская комиссия подвела восточноевропейские страны», — добавил он
Консерватор также отметил, что ЕС и Великобритания должны иметь газовый резерв, чтобы оставаться независимыми от таких стран-импортеров, как Россия. Он предложил Лондону перейти на сланцевый газ, чтобы «полностью избавиться от какой-либо зависимости».
В Кремле неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект. Кроме того, накануне Владимир Путин на совещании по развитию энергетики подчеркнул, что Россия сохранит все контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину. По словам главы государства, в «Газпроме» пришли к выводу, что компании выгоднее заплатить Киеву штраф за снижение объемов, но увеличить прокачку по новым трубопроводным системам, которые не проходят по территории Украины. Однако российский лидер попросил этого не делать и не ставить партнеров в трудное положение.