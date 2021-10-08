Ситуация с поставками российского газа в Европу выглядит как «издевательство» над Евросоюзом. Об этом 7 октября заявил бывший лидер британской Консервативной партии Иан Дункан Смит, передает Daily Mail

Дорогой газ и действия России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его мнению, запуск российского трубопровода позволит Москве «запугивать всех, начиная с Украины», так как она сможет «перекрыть газ Восточной Европе, не перекрывая его остальным европейцам».

«Европейская комиссия подвела восточноевропейские страны», — добавил он

Консерватор также отметил, что ЕС и Великобритания должны иметь газовый резерв, чтобы оставаться независимыми от таких стран-импортеров, как Россия. Он предложил Лондону перейти на сланцевый газ, чтобы «полностью избавиться от какой-либо зависимости».

В Кремле неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект. Кроме того, накануне Владимир Путин на совещании по развитию энергетики подчеркнул, что Россия сохранит все контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину. По словам главы государства, в «Газпроме» пришли к выводу, что компании выгоднее заплатить Киеву штраф за снижение объемов, но увеличить прокачку по новым трубопроводным системам, которые не проходят по территории Украины. Однако российский лидер попросил этого не делать и не ставить партнеров в трудное положение.