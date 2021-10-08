Глава комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол обвинил президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелу Меркель в невыполнении обещаний по сдерживанию «Северного потока - 2», назвав газопровод оружием Кремля. В своем заявлении 7 октября он призвал к немедленным санкциям против России

Дорогой газ и действия России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Маккол уверен, что Кремль сдерживает поставки газа в Европу и тем провоцирует резкий скачок цен на газ и низкие запасы топлива в преддверии зимы на всем континенте.

Свое заявление Маккол выпустил в ответ вице-премьеру российского правительства Александру Новаку, который связал сертификацию и бюрократические проволочки ЕС в ходе наладки работ российского газопровода с топливным кризисом в Европе.

Комментарии Новака о том, что «Северный поток — 2» может исправить ситуацию и снизить цены на газ в Европе, которые прозвучали в тот же день, что и предложение президента России Владимира Путина о возможности «Газпрома» увеличить поставки топлива в Европу, республиканец счел намеренным использованием ситуации Россией в своих интересах.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. «Северный поток — 2» построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

На открытии торгов 6 октября исторический ценовой максимум на европейский газ достиг $1900 за 1 тыс. куб. м. Позже стоимость снизилась на $600, а торги закрылись на значении $1287 за тысячу кубометров. Газета Financial Times связала снижение стоимости газа в мире с заявлениями Путина.

Президент Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле на Петербургском международном газовом форуме, на котором ВТП организовала панельную дискуссию, заявил 7 октября, что те, кто заинтересован в недорогом газе для Европы, должны сосредоточиться на сотрудничестве с Россией, а не на конфронтации.