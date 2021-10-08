«Федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с "Северным потоком — 2". Федеральное правительство также провело переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США. В результате было принято "Совместное заявление Соединенных Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей". Федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод "Северный поток — 2"», — говорится в документе.
На вопрос, почему правительство Германии по-прежнему считает необходимым вести переговоры о европейском проекте «Северный поток — 2» с США, в кабмине указали, что Берлин «находится в тесном обмене с правительством США как близким партнером Германии в области внешней политики и безопасности», который включает «озабоченность США по поводу проекта "Северный поток — 2", а также связанные с этим санкционные угрозы». Этот обмен также имеет «доверительный характер», и «эти переговоры конфиденциальны».
В июле США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором указано, что транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продления соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом. В России неоднократно указывали, что «Северный поток — 2» — коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.