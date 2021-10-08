Правительство Германии считает, что газопровод «Северный поток - 2» можно эксплуатировать на основании договоренностей, достигнутых с США. Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос фракции «Альтернатива для Германии», передало 7 октября РИА Новости

«Северный поток — 2»: трубопровод начали заполнять газом, а оператор проекта идет в наступление в судах © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

На вопрос, почему правительство Германии по-прежнему считает необходимым вести переговоры о европейском проекте «Северный поток — 2» с США, в кабмине указали, что Берлин «находится в тесном обмене с правительством США как близким партнером Германии в области внешней политики и безопасности», который включает «озабоченность США по поводу проекта "Северный поток — 2", а также связанные с этим санкционные угрозы». Этот обмен также имеет «доверительный характер», и «эти переговоры конфиденциальны».

В июле США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором указано, что транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продления соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом. В России неоднократно указывали, что «Северный поток — 2» — коммерческий проект, который выгоден как России, так и Евросоюзу.