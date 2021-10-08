Наибольшей сложностью в возможном противостоянии с ВСУ для российской армии стал бы моральный фактор, указал Ищенко.
«Если российским вооруженным силам была бы поставлена задача вступить в боевые действия с Украиной и вступить на территорию Украины, сам по себе факт, что русские стали бы убивать русских, — это было бы морально очень тяжело», — отметил военный эксперт.
При этом украинским военным уже 8-й год твердят, что они воюют с Россией, а в армии РФ подобных заявлений никогда не звучало и никто не готов стрелять в украинцев, подчеркнул Ищенко.
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