Украинские военные в определенной степени морально готовы воевать с Россией, а в России военнослужащие стрелять в украинцев не готовы. Об этом в интервью Украина.ру сказал военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко

Ищенко объяснил, какой сценарий для Украины в случае войны с Россией был бы самым идеальным © РИА Новости, Нина Зотина

«Если российским вооруженным силам была бы поставлена задача вступить в боевые действия с Украиной и вступить на территорию Украины, сам по себе факт, что русские стали бы убивать русских, — это было бы морально очень тяжело», — отметил военный эксперт.

При этом украинским военным уже 8-й год твердят, что они воюют с Россией, а в армии РФ подобных заявлений никогда не звучало и никто не готов стрелять в украинцев, подчеркнул Ищенко.

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