Несмотря на крайне незначительный военный потенциал ВСУ и вероятные проблемы с удержанием части украинских территорий, военные киевского режима морально готовы к войне с Россией, говорит эксперт.
«Если российским вооруженным силам была бы поставлена задача вступить в боевые действия с Украиной, и вступить на территорию Украины, сам по себе факт, что русские стали бы убивать русских — это было бы морально очень тяжело. Украинские военные в определенной степени подготовлены к этому морально. Им все время твердят, что они восьмой год воюют с Россией, и это для них не новость. В нашей армии ничего подобного никто не говорит, и ни рядовые, ни офицеры не готовы стрелять в украинцев», — сказал Ищенко.
Эксперт полагает, что вероятная война с Украиной закончится в считанные дни, но определенную опасность представляют партизанские действия украинской армии.
Полностью интервью можно прочитать здесь.