Война между Украиной и Россией в принципе возможна только по инициативе Украины. Слабой стороной российских войск является моральная неготовность стрелять в представителей братского украинского народа, рассказал военный аналитик Сергей Ищенко в интервью Украина.ру

Александр Гриценко: Война между Россией и Украиной может завершиться ядерной зимой © vk.com, Александр Гриценко

«Если российским вооруженным силам была бы поставлена задача вступить в боевые действия с Украиной, и вступить на территорию Украины, сам по себе факт, что русские стали бы убивать русских — это было бы морально очень тяжело. Украинские военные в определенной степени подготовлены к этому морально. Им все время твердят, что они восьмой год воюют с Россией, и это для них не новость. В нашей армии ничего подобного никто не говорит, и ни рядовые, ни офицеры не готовы стрелять в украинцев», — сказал Ищенко.

Эксперт полагает, что вероятная война с Украиной закончится в считанные дни, но определенную опасность представляют партизанские действия украинской армии.

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