Компания «Центрэнерго» 1 октября заявила, что накопила в 11,4 раза меньше запасов угля, чем требуется по графику. Это отставание случилось на фоне роста мировых цен на уголь из-за роста спроса на энергоносители в Европе и Азии. О том, как Украина восполнит этот дефицит в интервью Украина.ру рассказал эксперт по энергетике Дмитрий Марунич

Повторение кризисной ситуации прошлого отопительного сезона, когда Украине пришлось импортировать электроэнергию, вполне вероятно, заявил эксперт. Никаких гарантий того, что дефицит энергоресурсов не повторится, нет.

Сообщалось, что «Центрэнерго» собирается закупать уголь на Украине, в Казахстане, США и Польше, но не в России.

Зима без тепла и света: у Украины нет денег на уголь для ТЭС © commons.wikimedia.org/Artemka

Эксперт объяснил, что на Украину из России, скорее всего, поставлялся уголь в том числе из ДНР, так как не было зафиксировано резкого роста добычи в Ростовской области.

Украинский запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, продленный до ноября, скорее всего, будет отменен, так как альтернативой будут веерные отключения электроэнергии, подчеркивает Марунич.

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