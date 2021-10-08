Повторение кризисной ситуации прошлого отопительного сезона, когда Украине пришлось импортировать электроэнергию, вполне вероятно, заявил эксперт. Никаких гарантий того, что дефицит энергоресурсов не повторится, нет.
Сообщалось, что «Центрэнерго» собирается закупать уголь на Украине, в Казахстане, США и Польше, но не в России.
«Логистика самая удобная у российского угля. Понятно, что Россия не продает свой уголь Украине в два раза дешевле мировых цен, но его можно сразу привезти на теплоэлектростанцию без всяких перевалок», — сказал Марунич.
Эксперт объяснил, что на Украину из России, скорее всего, поставлялся уголь в том числе из ДНР, так как не было зафиксировано резкого роста добычи в Ростовской области.
Украинский запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, продленный до ноября, скорее всего, будет отменен, так как альтернативой будут веерные отключения электроэнергии, подчеркивает Марунич.
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