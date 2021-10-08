Сценарий полномасштабных боевых действий будет заметно отличаться от войны в Южной Осетии, заявляет Бобров.
«Скорее всего, Россия ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов силами оперативно-тактических ракетных комплексов по критически важным для украинского наступления объектам управления, инфраструктуры и логистики: штабам и объектам ПВО, железнодорожным и автомобильным мостам, артскладам и базам ГСМ», — сказал Бобров.
Однако, по мнению эксперта, даже если Россией будет проведена операция «по принуждению к миру», поход на Киев все равно не будет осуществлен.
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