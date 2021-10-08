Единственным условием вмешательства России в конфликт на юго-востоке Украины является широкомасштабное наступление украинских войск и штурм столиц Донбасса. Россия неоднократно предупреждала, что такой сценарий приведет к потере Украиной государственности, рассказал в интервью Украина.ру луганский писатель Глеб Бобров

Переговоров не будет: Кремль отправил Зеленскому 12 предложений по примирению, но Киеву нужна «война с Россией» и Крым © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

«Скорее всего, Россия ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов силами оперативно-тактических ракетных комплексов по критически важным для украинского наступления объектам управления, инфраструктуры и логистики: штабам и объектам ПВО, железнодорожным и автомобильным мостам, артскладам и базам ГСМ», — сказал Бобров.

Однако, по мнению эксперта, даже если Россией будет проведена операция «по принуждению к миру», поход на Киев все равно не будет осуществлен.

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