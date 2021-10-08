Ранее стоимость ноябрьских фьючерсов на хабе TTF в Голландии 6 октября поднималась до $1937 за тысячу кубометров, после чего мгновенно опустилась до $1679. Эксперт полагает, что эти колебания цен вызваны несколькими факторами.
«Европа перешла на краткосрочный спотовый рынок по примеру Великобритании. В ЕС посмотрели, что на таком рынке цены ниже долгосрочных, потому что есть излишки, которые торгуются дешевле… Начали давить на «Газпром». На спотовый рынок устремились спекулянты, которые начали торговать «бумажным» газом — перепродавать уже законтрактованные объемы», — сказал Солозобов.
Эксперт добавил, что дополнительные объемы сжиженного природного газа, которые могли бы покрыть дефицит голубого топлива в Европе, ушли в Юго-Восточную Азию для нужд производства. Как покупатель Азия более конкурентоспособна, подчеркнул Солозобов.
В заключение эксперт заявил, что Европа находится в состоянии глубокого шока от происходящего на рынке газа, когда спекулянты взвинтили цены до неконтролируемых показателей.
Полностью интервью можно прочитать здесь.