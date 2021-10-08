Рынок углеводородов Европы был зарегулирован административными методами. К текущему кризису ценообразования привел отказ от принципа take or pay (когда покупатель обязуется оплатить весь законтрактованный объем товара. - Ред.) и рыночная спекуляция, рассказал в интервью Украина.ру руководитель Центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов

Дорогой газ и действия России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Европа перешла на краткосрочный спотовый рынок по примеру Великобритании. В ЕС посмотрели, что на таком рынке цены ниже долгосрочных, потому что есть излишки, которые торгуются дешевле… Начали давить на «Газпром». На спотовый рынок устремились спекулянты, которые начали торговать «бумажным» газом — перепродавать уже законтрактованные объемы», — сказал Солозобов.

Эксперт добавил, что дополнительные объемы сжиженного природного газа, которые могли бы покрыть дефицит голубого топлива в Европе, ушли в Юго-Восточную Азию для нужд производства. Как покупатель Азия более конкурентоспособна, подчеркнул Солозобов.

В заключение эксперт заявил, что Европа находится в состоянии глубокого шока от происходящего на рынке газа, когда спекулянты взвинтили цены до неконтролируемых показателей.

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