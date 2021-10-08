«Осень, цвет настроения красный», — подписала новый совместный с сыном снимок звезда, добавив теги «мама», «сыночек», «семья», «любовь».
«Колхозники», «Колхоз», «Цирк уехал, клоуны остались», «А он точно от Тарзана? Больше на японца или китайца похож», «Так он японский язык, наверное, не зря учил», «А за что вы так японцев обижаете?», «Он похож на отца своего», «Вообще-то больше на гуманоида похож», «Спаси и сохрани таких встретить», — отреагировали на пост пользователи.
Возможно, предположили другие фолловеры артистки, волна недоверия связана с тем, что две недели назад на ток-шоу Королева призналась, что является матерью двухлетней девочки, проживающей в США.
Якобы ребенок появился на свет от ее яйцеклетки, подаренной исполнительницей своему другу с нетрадиционной ориентацией.
Отдельные СМИ предположили, что отцом девочки может быть 39-летний Леонид Радвинский, за сферу деятельности которого на западе прозвали «королем домашнего порно».
После этого громкого признания подписчики Королевой более пристально стали рассматривать черты лица Архипа Глушко, который появился на свет в союзе певицы со стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном).