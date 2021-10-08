В случае войны между Украиной и Россией европейцы за кого-либо воевать не будут, но воспользуются ситуацией, чтобы захватить часть украинской территории, рассказал в интервью Украина.ру общественный деятель, политик Николай Стариков

Эксперт сказал, как отреагирует Запад, если Буковина и Закарпатье отделятся от Украины © segodnya.ua

«Но это же какая-то политическая слепота. В свое время она погубила Польшу, которая в 1939 году начала войну с Германией. Германия начала войну с Польшей, когда Польша была совершенно не готова. Все укрепления польские находились на границе с Советским Союзом. А на границе с Европой, с Германией был глубокий тыл польской армии. Туда немецкая военная машина как нож в масло и вошла», — подчеркнул эксперт.

Украинское государство повторяет эту ошибку Второй польской республики, заявил Стариков. Никто, кроме России, не сможет помочь Украине в противостоянии с европейскими державами, заключил эксперт.

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