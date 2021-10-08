По словам эксперта, страны-соседи Украины моментально выдвинут к раздираемому войной Киеву территориальные претензии. Так, Польша «вообще не захочет» вернуть себе Львов, Румыния «не хотела бы» вернуть Буковину, а Словакия «не хотела бы вернуться» в Закарпатскую Русь, сыронизировал Стариков.
«Но это же какая-то политическая слепота. В свое время она погубила Польшу, которая в 1939 году начала войну с Германией. Германия начала войну с Польшей, когда Польша была совершенно не готова. Все укрепления польские находились на границе с Советским Союзом. А на границе с Европой, с Германией был глубокий тыл польской армии. Туда немецкая военная машина как нож в масло и вошла», — подчеркнул эксперт.
Украинское государство повторяет эту ошибку Второй польской республики, заявил Стариков. Никто, кроме России, не сможет помочь Украине в противостоянии с европейскими державами, заключил эксперт.
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