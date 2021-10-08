Война между Украиной и Россией практически неизбежна, и нужно сделать все, чтобы ее предотвратить. На крайний шаг Москву провоцируют США, рассказал в интервью Украина.ру общественный деятель, политик Николай Стариков

Стариков предрек масштабную войну на территории Украины © скриншот видео Украина.ру

«А зачем американцам нужен был государственный переворот на Украине? Зачем было свергать абсолютно проамериканского Януковича? У него же был американский советник Пол Манафорт… Для чего война? Для того, чтобы поставить Россию перед необходимостью сделать какие-то важные шаги, которые потом в международной политике можно будет оценить как агрессию России: Россия — враг, Россия нарушает международное законодательство и т. д.», — сказал Стариков.

Причинами неизбежности конфликта эксперт также называет прекращение транзита газа через территорию Украины, уничтожение промышленности страны и бюджетный дефицит. По словам Старикова, война решит все эти проблемы — в такой ситуации не остается выбора, кроме как свалить их на «агрессора» — Российскую Федерацию.

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