Несмотря на очевидность победы России в гипотетическом конфликте с Украиной, американцы, тем не менее, толкают киевский режим на войну. Это нужно Америке для того, чтобы выставить Россию нарушителем международного права и агрессором, говорит эксперт.
«А зачем американцам нужен был государственный переворот на Украине? Зачем было свергать абсолютно проамериканского Януковича? У него же был американский советник Пол Манафорт… Для чего война? Для того, чтобы поставить Россию перед необходимостью сделать какие-то важные шаги, которые потом в международной политике можно будет оценить как агрессию России: Россия — враг, Россия нарушает международное законодательство и т. д.», — сказал Стариков.
Причинами неизбежности конфликта эксперт также называет прекращение транзита газа через территорию Украины, уничтожение промышленности страны и бюджетный дефицит. По словам Старикова, война решит все эти проблемы — в такой ситуации не остается выбора, кроме как свалить их на «агрессора» — Российскую Федерацию.
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