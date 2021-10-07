Депутаты Верховной Рады Украины получили крупные суммы денег за голосование по поводу отставки председателя парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на свои источники.

Депутаты Верховной Рады Украины получили крупные суммы денег за голосование по поводу отставки председателя парламента Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на свои источники.

По информации собеседника ресурса, депутатов согласных поддержать увольнение Разумкова не хватало, поэтому организаторам голосования пришлось прибегнуть к подкупу. «То, что платят в конвертах (взятки парламентариям – Прим.ред.) – мизер по сравнению с тем, что эти люди получили за отставку спикера. Посмотрите через полгода декларации родственников некоторых депутатов и сами убедитесь, как потолстела декларация», – цитирует «Страна» анонимного свидетеля.

Ранее издание сообщало о регулярных выплатах депутатам Рады наличными.

В четверг, 7 октября, Разумков был уволен с поста председателя Рады. СМИ сообщали о конфликтах спикера с президентом страны Владимиром Зеленским, чья партия «Слуга народа» занимает большинство мест в парламенте.