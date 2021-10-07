Суд Ивано-Франковска вынес приговор мужчине, якобы готовившему покушение на главу государства Владимира Зеленского. Об этом 7 октября сообщил «Канал24»

Арахамия намекнул на последствия для «слуг народа», не поддержавших отставку Разумкова © Давид Арахамия/Фейсбук

Оказалось, что подозреваемый хотел таким образом усилить охрану первого человека страны, а также проверить готовность правоохранителей к возможным покушениям. В суде мужчина заявил, что в целом намеревался своим письмом изменить ситуацию в стране.

Примечательное в этой истории еще и то, что сообщение в СБУ злоумышленник отправил с телефона своей матери, так как своего не имел, потому что нигде не работал. Женщина пояснила, что он никак не мог найти работу по специальности, поэтому жил за ее счет. При этом у подозреваемого есть малолетний ребенок.

В итоге действия якобы покушавшегося на Зеленского гражданина были квалифицированы как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности. Суд принял во внимание и то, что мужчина еще не отбыл предыдущее наказание за аналогичное преступление и приговорил злоумышленника к трем годам и месяцу лишения свободы.