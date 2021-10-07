В частности, Гончаренко подчеркнул, что у него уже есть опыт управления местным советом, который поможет ему справиться с должностью спикера.
«Кто-то говорит, что нет опыта… У меня есть опыт председательствования в Одесском областном совете. Поверьте мне, это тоже очень уважаемое собрание и я знаю, как навести порядок, когда один бегает неизвестно за чем, другой бутылки пива таскает из магазина… Я вас приведу в чувство, мальчики и девочки. Все будет тут в порядке», — заявил депутат.
После выступления Гончаренко вице-спикер Рады Елена Кондратюк сделала ему замечание на счет обращения к коллегам по парламенту, как к «мальчикам и девочкам».
Также Гончаренко заявил, что каждый чиновник и депутат займется своим делом, после того, как его назначат председателем парламента. Первым своим действием на новом месте он назвал ликвидацию телефона с надписью «президент Украины», который стоит на трибуне президиума.
В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.