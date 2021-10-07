Кандидат в спикеры Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко вспомнил о том, как председательствовал в Одесском областном совете, где не «тягали бутылки с пивом». Его заявление с трибуны парламента 7 октября транслировал телеканал «Рада»

В частности, Гончаренко подчеркнул, что у него уже есть опыт управления местным советом, который поможет ему справиться с должностью спикера.

«Кто-то говорит, что нет опыта… У меня есть опыт председательствования в Одесском областном совете. Поверьте мне, это тоже очень уважаемое собрание и я знаю, как навести порядок, когда один бегает неизвестно за чем, другой бутылки пива таскает из магазина… Я вас приведу в чувство, мальчики и девочки. Все будет тут в порядке», — заявил депутат.

После выступления Гончаренко вице-спикер Рады Елена Кондратюк сделала ему замечание на счет обращения к коллегам по парламенту, как к «мальчикам и девочкам».

Вопрос о назначении спикера Рады продолжат рассматривать в пятницу © rada.gov.ua

В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.